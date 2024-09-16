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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются, курс доллара США опускается в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной

Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются утром в понедельник после подъёма по итогам минувшей недели.

Как пишет finmarket.ru, внимание рынков направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдёт на этой неделе. Аналитики прогнозируют, что по его итогам ключевая процентная ставка будет снижена, причём допускают, что сокращение может составить сразу 50 базисных пунктов.

«Рынки ждут решений Федрезерва, и трейдеры придерживаются осторожного подхода», - сказала старший аналитик «Phillip Nova Pte» Приянка Сачдева.

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на пять и составило 488 единиц. Число газовых установок повысилось на три и составило 97.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 0,8%, WTI - на 1,5%. Поддержку котировкам оказали опасения сокращения поставок из-за прошедшего по Мексиканскому заливу урагана «Франсин». Добыча в регионе постепенно восстанавливается, однако порядка четверти добывающих мощностей по-прежнему не работает.

Курс доллара США опускается в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной.

Все внимание рынка на этой неделе будет направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится в среду. Аналитики и трейдеры ждут от Федрезерва начала снижения ключевой процентной ставки, при этом оценка размера такого снижения регулярно меняется.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её снижения Федрезервом на 50 б.п. оценивается трейдерами уже в 58%, по данным CME FedWatch. Днем ранее оценка падала до 14%.

«Мы рассматриваем новый и неминуемый цикл смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва как серьёзный негативный фактор для доллара, - сказал стратег «National Australia Bank Ltd.» Родриго Катрил. - Доллар ждёт циклическое снижение по мере того, как ФРС опустит ставку до нейтрального уровня, а то и ниже».

По состоянию на 9.17 мск евро вырос к доллару на 0,22% и торгуется на уровне $1,1099 по сравнению с $1,1075 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,63/93,69 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 22 копейки, средний курс продажи вырос на 51 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,5-90,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 91,5-91,6 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в понедельник, рубль дешевеет после заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке в прошлую пятницу. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,7925 рубля (+2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,47 копейки выше уровня действующего официального курса.

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