Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются, курс доллара США умеренно опускается в парах с евро и фунтом стерлингов, но поднимается к японской иене

Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются утром в четверг, трейдеры оценивают итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и данные о нефтяных запасах в Соединенных Штатах.

Как сообщает finmarket.ru, ФРС в среду снизила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 года и рекордным с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд. Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв может замедлить смягчение ДКП, если инфляция окажется устойчивой.

Решение Федрезерва активно начать смягчение денежно-кредитной политики может поддержать американскую экономику, но с другой стороны, может указывать на экономические проблемы в крупнейшем потребителе топлива в мире.

Также накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали сокращения всего на 100 тысяч баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 69 тысяч баррелей, дистиллятов - на 125 тысяч баррелей. Аналитики ждали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и аналогичного повышения запасов дистиллятов.

По словам Боба Ягера из «Mizuho Securities», на данные о запасах наверняка оказал влияние ураган «Франсин», обрушившийся на побережье Мексиканского залива на прошлой неделе. «Проблема с «ураганными» отчётами заключается в том, что цифры резко меняют направление уже в следующем отчёте, когда нефтяная инфраструктура возобновляет работу», - отметил эксперт.

Курс доллара США умеренно опускается в парах с евро и фунтом стерлингов, но поднимается к японской иене.

Двухдневное заседание Банка Японии завершится в пятницу, и аналитики в целом ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 0,25%. При этом регулятор может дать сигналы относительно планов будущего повышения ставки или иных мер ужесточения денежно-кредитной политики.

По состоянию на 9.27 мск евро вырос к доллару на 0,13% и торгуется на уровне $1,1134 по сравнению с $1,1119 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,15/94,2 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 7 копеек, средний курс продажи вырос на 38 копеек. Лучшие курсы покупки составили 91,1-91 рубль за доллар, лучшие курсы продажи 91,94-92,04 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет, несмотря на рост цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,026 рубля (+2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,09 копейки выше уровня действующего официального курса.