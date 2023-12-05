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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.23 10:30

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются, доллар усилил рост, евро также дорожает

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе утренних торгов во вторник, а накануне котировки опустились до минимумов с середины ноября на опасениях, что страны ОПЕК+ не будут в полной мере соблюдать взятые на себя обязательства по сокращению добычи.

Как пишет finmarket.ru, на прошлой неделе отдельные страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. В том числе Саудовская Аравия снизит производство на 1 млн б/с, Россия - на 300 тысяч б/с.

Снижение добычи со стороны ОПЕК+ обеспечит баланс на рынке нефти в первом квартале следующего года, но без дальнейших мер во втором квартале на глобальном рынке может возникнуть профицит в размере 1 млн б/с, опасаются аналитики Citi.

Кроме того, тот факт, что ограничения производства нефти являются добровольными, повышает скептицизм по поводу соблюдения условий сделки, добавили аналитики.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,0975 рубля (+17 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар усилил рост, евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,2451 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подорожал на 31,76 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 46,57 копейки и составил 98,9632 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 57,23 копейки, евро - на 38,64 копейки.

 

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