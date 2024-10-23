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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются, курс доллара США стабилен в парах с евро и фунтом стерлингов

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в среду после активного повышения по итогам предыдущей сессии. Давление на нефтяные котировки оказывают сигналы увеличения запасов топлива в Соединенных Штатах.

Как пишет finmarket.ru, по оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 1,64 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали прирост на 0,7 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики опубликует в 17.30 мск в среду.

Тем временем фундаментальные показатели нефтяного рынка «остаются вполне чёткими, поскольку прогнозы спроса регулярно пересматриваются в сторону снижения на фоне замедления роста мировой экономики», отметил редактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи.

Ожидания добычи и поставок на ближайшие кварталы тем временем растут, сказал он в интервью «MarketWatch». С учётом всего этого «можно предположить, что нефть скорее опустится до $50, чем поднимется до $90 за баррель», добавил эксперт.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США стабилен в парах с евро и фунтом стерлингов утром в среду, при этом демонстрирует сильный подъём в паре с иеной.

Поддержку американской валюте оказывает снижение ожиданий, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное смягчение денежно-кредитной политики.

Рынок теперь видит примерно 90-процентную вероятность снижения ключевой процентной ставки Федрезерва в ноябре на 25 базисных пунктов, пишет «Trading Economics», тогда как ещё несколько недель назад инвесторы делали ставку на более резкое снижение - на 50 б.п.

Также трейдеры ждут президентских выборов, которые пройдут в США 5 ноября.

По состоянию на 9.32 мск за евро давали $1,0797 по сравнению с $1,0799 на закрытие сессии во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,67/97,54 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 24 копейки, средний курс продажи упал на 76 копеек. Лучшие курсы покупки составили 95,9-95,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 96,79-96,89 рубля за доллар.

Китайский юань немного повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне умеренной негативной динамики на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5495 рубля (+0,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,32 копейки выше уровня действующего официального курса.

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Вупи Голдберг
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