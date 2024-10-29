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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок слабо растут, доллар США стабилен в парах с евро и фунтом стерлингов, но слабеет к иене

Цены на нефть эталонных марок слабо растут утром во вторник после максимального более чем за два года падения накануне.

Как отмечает finmarket.ru, для обеих марок нефти спад накануне стал самым масштабным с июля 2022 года. Он последовал за новостями о том, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана в рамках ударов на выходных.

Дополнительное давление на котировки оказала выраженная израильским премьером Биньямином Нетаньяху открытость для короткого перемирия в Газе в обмен на освобождение некоторого числа пленных, пишет «Trading Economics».

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в парах с евро и фунтом стерлингов, но слабеет к иене. Инвесторы проявляют осторожность в ожидании публикации ключевых экономических данных в США, которые могут прояснить перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Так, завтра станет известна предварительная оценка американского ВВП в III квартале, а в четверг выйдет отчёт о доходах и расходах населения страны за сентябрь, включающий индекс PCE, который внимательно отслеживает Федрезерв при оценке инфляции. Кроме того, в пятницу министерство труда обнародует данные о безработице в октябре.

На следующей неделе ФРС проведёт очередное заседание. Трейдеры полагают, что по его итогам американский ЦБ снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов.

По состоянию на 9.38 мск за евро давали $1,0811 по сравнению с $1,0812 на закрытие предыдущей сессии. В четверг участники рынка ждут предварительных данных о потребительских ценах в еврозоне в октябре.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,18/99,03 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 12 копеек, средний курс продажи вырос на 39 копеек. Лучшие курсы покупки составили 96,45-96,35 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 97,5-97,6 рубля за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже сегодня утром, рубль дешевеет после завершения накануне единого дня налоговых выплат. Вчера компании-экспортёры перечислили в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, НДД и страховые взносы. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6555 рубля (+3,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,52 копейки выше уровня действующего официального курса.

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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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