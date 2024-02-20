Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются, доллар и евро растут

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром во вторник.

Как отмечает finmarket.ru, трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В понедельник йеменские мятежники-хуситы сообщили об атаке на британское судно «Rubymar» в Аденском заливе, в результате которой экипаж был вынужден покинуть судно. Позднее повстанцы обстреляли два принадлежащих США судна у берегов Йемена.

По данным Московской биржи, доллар США немного подрос на старте торгов во вторник, рубль стабилен под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,4075 рубля (+7 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 0,27 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар усилил рост, евро также растёт.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,5149 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар вырос на 17,74 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 17,68 копейки и составил 99,6543 рубля.

К официальному курсу американская валюта повысилась на 10,47 копейки, евро вырос на 16,54 копейки.