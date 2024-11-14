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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок снижаются, доллар дорожает к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок снижаются после повышения днём ранее.

Как пишет finmarket.ru, негативными факторами для рынка выступают, в том числе, ожидания переизбытка нефти на мировом рынке, а также укрепление курса доллара США до максимума за последний год, отмечает «Trading Economics».

Министерство энергетики США в среду повысило прогноз добычи нефти в мире в 2024 году до 102,6 млн баррелей в сутки со 102,5 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA). Оценка на следующий год была поднята до 104,7 млн б/с со 104,5 млн б/с.

Ранее на этой неделе ОПЕК в очередной раз ухудшила прогноз роста спроса на нефть в этом и следующем году.

По мнению аналитиков «Morgan Stanley», хотя соглашение об ограничении добычи ОПЕК+ останется в целом неизменным, всё равно ожидается, что в 2025 году на глобальном рынке будет существенный избыток нефти, сообщает «MarketWatch».

Курс доллара США продолжает укрепляться относительно основных мировых валют, иена опустилась до минимума почти за четыре месяца.

Потребительские цены в США в октябре выросли на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило накануне министерство труда. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. При этом инфляция ускорилась по сравнению с 2,4% в сентябре. Тем не менее, сразу несколько представителей Федеральной резервной системы высказали уверенность в том, что инфляция вернется к целевому уровню 2% на фоне постепенного снижения процентных ставок, сообщает «Trading Economics».

По состоянию на 9.23 мск евро снизился к доллару на 0,12% и торгуется в районе $1,0551 по сравнению с $1,0564 на закрытие прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,47/99,24 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 89 копеек, средний курс продажи упал на 29 копеек. Лучшие курсы покупки составили 97,75-97,65 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 98,42-98,52 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в самом начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6205 рубля (+2,05 копейки  к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,25 копейки выше уровня действующего официального курса.

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