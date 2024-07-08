Цены на нефть эталонных марок снижаются, доллар США дорожает к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после роста по итогам минувшей недели.

Как сообщает finmarket.ru, прошлую неделю международный бенчмарк завершил ростом на 1,8%, североамериканский - на 2%. Для обоих это уже четвертая неделя подряд в плюсе.

В понедельник трейдеры продолжают оценивать вышедшие в пятницу данные по американскому рынку труда. Согласно им, число рабочих мест выросло сильнее прогноза, однако безработица достигла максимума за 2,5 года, а рост зарплат замедлился до трёхлетнего минимума.

Это спровоцировало опасения замедления экономики США, которое может сказаться на спросе на нефть, крупнейшим мировым потребителем которой выступают Штаты, пишет «Trading Economics».

Кроме того, инвесторы следят за рисками в отношении поставок энергоносителей. Крупнейшие порты Техаса остаются закрытыми в ожидании урагана «Берил», который может достичь побережья уже в понедельник.

Доллар США дорожает к евро и фунту стерлингов утром во вторник, стабилен к иене.

Во вторник и среду участники рынков ожидают выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в американском Конгрессе, а в четверг министерство труда страны опубликует данные об июньской динамике потребительских цен.

Консенсус-прогноз, который приводит «Trading Economics», предполагает замедление инфляции в Штатах до 3,1% в годовом выражении по сравнению с майскими 3,3% и неизменность цен в помесячном сопоставлении (+0,1% в мае). Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, сохранится на уровне мая - 3,4% год к году и 0,2% месяц к месяцу, полагают аналитики.

Европейская валюта дешевеет на опасениях политической неопределенности во Франции, где в воскресенье прошёл второй тур парламентских выборов.

По официальным данным, представляющий коалицию левых партий «Новый народный фронт» получил больше всех мест в парламенте - 182. На второй позиции (168 мест) - возглавляемая президентом Эмманюэлем Макроном коалиция «Вместе». «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняло третью строчку, получив 143 места. «Это означает, что ни одна партия не получила необходимые для абсолютного большинства 289 мест, и, похоже, Франция погрузится в ещё большую политическую неопределенность (...), и парламент, скорее всего, будет парализован и разделён между тремя блоками», - комментирует результаты выборов телеканал «CNN».

По состоянию на 9.27 мск евро снизился к доллару на 0,21% и торгуется на уровне $1,0817 по сравнению с $1,0840 на закрытие сессии в пятницу.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,45/90,7 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 75 копеек, средний курс продажи упал на 87 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 89,1-89 рублей за доллар, лучшие курсы продажи 90,2-90,3 рубля за доллар.