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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок снижаются, курс доллара США снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок снижаются после уверенного роста по итогам прошлой недели. За минувшую неделю международный бенчмарк прибавил 4,7%, североамериканский - 6,1%. Недельное ралли стимулировали ожидания сокращения поставок ввиду возможных дополнительных санкций против России и Ирана, а также оптимизм в отношении планов стимулирования экономики Китая.

Как пишет finmarket.ru, дополнительную поддержку ценам на нефть оказало снижение процентных ставок центральными банками еврозоны, Канады и Швейцарии. Теперь внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, от которой на этой неделе ждут снижения ставок на 25 базисных пунктов.

Текущее снижение нефтяных котировок, скорее всего, представляет собой техническую коррекцию, пишет «Trading Economics».

Курс доллара США снижается в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов утром в понедельник. Внимание трейдеров на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится во вторник-среду.

Рынок почти полностью уверен, что американский центробанк понизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), по данным «CME FedWatch». Инвесторы также полагают, что регулятор даст сигнал о более умеренных темпах смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году.

Кроме того, на этой неделе пройдут очередные заседания Банка Англии и Банка Японии. Оба из них сохранят ставки на прежнем уровне, согласно консенсус-прогнозу «Trading Economics».

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на прошлой неделе ожидаемо снизил все три основные ставки на 25 б.п., при этом убрав из своего пресс-релиза фразу, что руководство регулятора «будет удерживать ключевые ставки на достаточно ограничительном уровне столько, сколько потребуется для достижения этой цели».

Евро по данным на 9.17 мск стоит $1,0517 по сравнению с $1,0503 на закрытие торгов в пятницу.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,47/107,32 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 125 копеек, средний курс продажи вырос на 130 копеек. Лучшие курсы покупки составили 103,5-103,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 104-104,1 рубля за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже утром в понедельник, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,882 рубля (+1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,76 копейки ниже уровня действующего официального курса. 

В ноябре реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнёров России в ноябре 2024 года снизился на 1,6% по отношению к октябрю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте.

При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару снизился в прошлом месяцев на 2,8%, к евро - на 0,6%, к юаню - на 1%.

В январе-ноябре 2024 года реальный эффективный курс рубля снизился на 2,2%. Реальный эффективный курс рубля уменьшился к доллару на 5,0%, к евро - на 2,2%, к юаню - на 1,4%.

Номинальный курс рубля к инвалютам в ноябре снизился на 2,5%, в январе-ноябре - на 3,9%.

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