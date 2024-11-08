Цены на нефть эталонных марок снижаются, курс доллара США укрепляется относительно евро и фунта стерлингов

Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу после подъема по итогам предыдущих торгов. Поддержку рынку в среду оказало, в частности, решение Федеральной резервной системы снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых, сообщает «Trading Economics».

Как пишет finmarket.ru, в четверг трейдеры следили за ураганом «Рафаэль» в Мексиканском заливе. К настоящему моменту приостановка производства на платформах, с которых в преддверии ненастья были эвакуированы рабочие, затронула 22,4% добычи нефти в данном регионе и 9,7% природного газа.

«Объёмы остановки добычи, вероятно, увеличатся до конца недели», - полагает директор по стратегии на энергетическом рынке «StoneX» Алекс Ходес.

Аналитики «ING» понизили прогноз средней стоимости Brent в четвертом квартале до $74 за баррель с ожидавшихся ранее $79. При этом оценка на 2025 год осталась без изменения - $72 за баррель, сообщает «MarketWatch».

Между тем аналитики «Citi» отмечают наличие рисков того, что избранный президент США Дональд Трамп «введёт больше санкций в отношении стран-производителей нефти, таких как Венесуэла и Иран, что может оказать положительное влияние на нефтяные цены».

Курс доллара США укрепляется относительно евро и фунта стерлингов, слабо дешевеет к иене.

Федеральная резервная система по итогам ноябрьского заседания снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции в четверг, что Федрезерв будет принимать дальнейшие решения по базовой процентной ставке на основе поступающих экономических данных. Он не исключает очередного снижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность того, что ФРС сделает паузу в смягчении денежно-кредитной политики на этом заседании.

Иене укрепляется на заявлениях представителей Минфина Японии. Министр финансов Японии Кацунобу Като дал понять, что власти предпримут «соответствующие действия» для решения проблемы чрезмерных колебаний валютного курса. Он повторил предупреждение против спекулятивных операций на валютном рынке и подчеркнул, что правительство внимательно следит за влиянием политики избранного президента США Дональда Трампа на японскую экономику.

Днём ранее заместитель министра финансов Японии Ацуси Мимура заявил, что правительство готово принять меры против «чрезмерных движений» иены после того, как азиатские валюты существенно подешевели к доллару на новости о победе Трампа на президентских выборах.

По состоянию на 9.21 мск евро снизился к доллару на 0,29% и торгуется утром в районе $1,0774 по сравнению с $1,0805 на закрытие прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,14/99,42 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 17 копеек, средний курс продажи вырос на 8 копеек. Лучшие курсы покупки составили 97,5-97,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 98,4-98,5 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на «Московской бирже» утром в пятницу, рубль немного дорожает перед выходными днями. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,62 рубля (-0,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,4 копейки ниже уровня действующего официального курса.