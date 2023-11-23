Цены на нефть эталонных марок снижаются, рубль стабилен под влиянием противоречивых факторов

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в четверг после падения накануне на новостях о переносе министерской встречи ОПЕК+ и резком росте запасов в США. Активность на рынке снижена из-за празднования Дня благодарения в США.

Как пишет finmarket.ru, в среду стало известно о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября, сообщила организация. Агентство «Bloomberg» передавало, что ОПЕК+, планировавшая встречу на эти выходные, похоже, столкнулась с проблемами, поскольку Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами по поводу уровня добычи.

По словам неназванных делегатов, по состоянию на утро среды казалось, что конференция ОПЕК+ может быть отложена на неопределенный срок. Саудовская Аравия, которая с июля дополнительно сокращает добычу на 1 млн баррелей в сутки, вела трудные переговоры с другими членами об уровнях добычи, заявили делегаты, попросив не называть их имени, поскольку переговоры носят частный характер.

Согласно оценкам «Rystad Energy», в отсутствие дальнейшего сокращения добычи цены на нефть в следующем году будут оставаться в районе $80 за баррель.

Компания отмечает, что встречи министерского комитета ОПЕК+ ещё никогда не откладывались на четыре дня. Однако соглашение о снижении производства на предстоящем заседании всё же будет достигнуто, ожидают в «Rystad», не исключая при этом и вероятность тупика в переговорах.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,701 млн баррелей, говорится в опубликованном накануне еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина за неделю, завершившуюся 17 ноября, повысились на 749 тысяч баррелей, запасы дистиллятов - сократились на 1,018 млн баррелей. Эксперты, опрошенные «Trading Economics», в среднем ожидали роста запасов нефти на 1,16 млн баррелей, снижения запасов бензина на 150 тысяч баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 761 тысячу баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, выросли за неделю на 858 тысяч баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,2125 рубля (-13,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает слабо дешеветь, евро при этом незначительно дорожает.

Рубль стабилен под влиянием противоречивых факторов и на фоне сниженной активности инвесторов.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,1932 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подешевел на 15,68 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 22,45 копейки и составил 96,2470 рубля.

К официальному курсу американская валюта подросла на 2,84 копейки, евро подорожал на 9,95 копейки.