Цены на нефть эталонных марок стабильны, средний курс покупки/продажи наличного доллара снижается

Цены на нефть эталонных марок стабильны утром во вторник после подъёма накануне. Трейдеры следят за развитием событий на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в понедельник в Кнессете, заявил, что его страна по-прежнему «привержена израильскому предложению о прекращении огня, которое приветствовал президент США (Джо) Байден». Он вновь отметил, что Израиль «не закончит войну, пока не вернёт всех заложников». «Мы не закончим войну, пока не уничтожим ХАМАС и не вернём жителей южных районов в их дома», - отметил Нетаньяху.

Рынок также сфокусирован на «инфляции и экономическом росте, с одной стороны, и американских выборах, с другой», приводит «MarketWatch» высказывание управляющего партнёра «Energy Outlook Advisors» Анаса Альхаджи.

«Жаркое лето принесёт много сюрпризов, что проявится в повышении цен на энергоносители во всем мире», - заявил он. Высокие цены на СПГ означают рост потребления угля, причём не только в Азии, но и в Европе, что будет «ударом по всем усилиям в области изменения климата», отметил Альхаджи.

Во многих странах мира произошло отключение электричества, и в августе ситуация только усугубится, пояснил он, добавив, что это приведёт к внезапному увеличению объёмов частной электрогенерации, что, в свою очередь, выльется во «внезапный рост спроса на нефтепродукты».

Между тем старший аналитик «FxPro» Алекс Купцикевич отмечает, что восстановление нефтяных котировок отчасти отражает апатию американских нефтедобытчиков.

Сегодня утром доллар США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов, незначительно снижается к иене.

Инвесторы сохраняют осторожность перед публикацией в пятницу индекса PCE в США - ключевого индикатора инфляции для Федеральной резервной системы (ФРС). Кроме того, они ждут первых предвыборных дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом 27 июня, а также парламентских выборов во Франции на выходных.

Новые признаки стресса в американской экономике должны заставить ФРС как минимум задуматься о снижении базовой процентной ставки, заявил накануне президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби в интервью «CNBC». «Есть пара тревожных сигналов», - отметил он, указав на «предположительное охлаждение потребительских расходов» вкупе с ростом числа заявок на пособие по безработице и просрочек по кредитным картам.

В то же время базовая ставка американского ЦБ с учётом инфляции находится на самом высоком уровне за десятки лет и оказывает давление на экономику, сказал Гулсби.

Если за отчётом о майской динамике потребительских цен последуют аналогичные благоприятные данные, а в экономике будет больше факторов замедления, «придётся задаться вопросом о том, нужна ли нам и дальше столь же ограничительная политика», пояснил глава ФРБ Чикаго.

Пара евро/доллар по данным на 9.25 мск торгуется на уровне $1,0735 по сравнению с $1,0733 на закрытие сессии в понедельник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,6/90,68 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 28 копеек, средний курс продажи упал на 124 копейки.

Лучшие курсы покупки составили 88,1-88 рублей за доллар, лучшие курсы продажи 88,4-88,5 рубля за доллар.