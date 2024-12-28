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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок существенно выросли, рубль укрепляется

Цены на нефть эталонных марок существенно выросли в пятницу на данных о более значительном, чем ожидалось, уменьшении запасов нефти в США на прошлой неделе. Кроме того, поддержку рынку продолжает оказывать напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке.

Как сообщает finmarket.ru, инвесторы обеспокоены возможными перебоями в поставках нефти через Красное море, отмечает глава отдела стратегий на сырьевых рынках «TD Bank» Барт Мелек. «Сейчас рынок движется на геополитике», - приводит его слова издание «MarketWatch».

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 20 декабря, уменьшились на 4,237 млн баррелей - до 416,78 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, в то время как дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей.

Аналитики, по данным «Trading Economics», прогнозировали сокращение запасов всех видов топлива: нефти - на 2 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 0,7 млн баррелей.

Опрошенные «The Wall Street Journal» эксперты предполагали уменьшение запасов нефти на 1,1 млн баррелей.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,81/106,56 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 31 копейку, средний курс продажи вырос на 120 копеек. Лучшие курсы покупки составили 103,7-103,6 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 104,99-105,09 рубля за доллар.

Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в субботу, рубль укрепляется на открытии торгов последнего рабочего дня года. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4 рубля (-5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,34 копейки ниже уровня действующего официального курса.

А в это время, как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, Банк России будет устанавливать официальные курсы валют на основе объединенных данных как биржевых, так и внебиржевых торгов. Новые правила, предусмотренные указанием Центробанка, вступили в силу с 27 декабря. 

Цель нововведений повысить репрезентативность официальных курсов. Документ также предусматривает возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны. 

«Чтобы обеспечить прозрачность механизма расчёта, в указание включены описания всех способов установления официальных курсов, включая применяемые при этом формулы расчёта», — говорится в сообщении.

Напомним, 13 июня Центральный банк ЦБ впервые рассчитал курсы доллара США и евро на основе внебиржевой информации после введения Вашингтоном санкций против Мосбиржи. 

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