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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются, доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в четверг после слабого подъёма по итогам сессии в среду.

Как пишет finmarket.ru, накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 2,65 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 377 тысяч баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,82 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,05 млн баррелей.

«Несмотря на снижение активности НПЗ, запасы бензина снизились из-за слабого спроса, - написал аналитик «Kpler» Мэтт Смит. - Но с учётом ожидаемого пополнения запасов бензина на АЗС в преддверии длинного выходного в честь Дня независимости отчёт о запасах на следующей неделе должен показать существенное восстановление спроса».

Геополитика также остаётся в центре внимания трейдеров.

«Полномасштабная война между Израилем и «Хезболлой» может затянуть в конфликт другие страны, включая таких крупных производителей нефти, как Иран, Саудовская Аравия и Ирак», - сказал исполнительный директор в «Mizuho Securities» Боб Ягер. 

Доллар США дешевеет к основным мировым валютам утром в четверг.

Участники валютного рынка ждут публикации майского индекса PCE, ключевого индикатора инфляции для Федрезерва, в пятницу. Кроме того, в сегодня пройдут первые предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Власти Японии примут необходимые меры для поддержки нацвалюты, заявил министр финансов страны Сюнъити Судзуки.

«Мы хотим, чтобы валютные курсы двигались стабильно, - сказал министр. - Внезапные однонаправленные изменения нежелательны. Мы сильно обеспокоены влиянием (таких изменений) на экономику. Мы проанализируем причины этих изменений и примем меры в случае необходимости».

По состоянию на 9.23 мск евро вырос к доллару на 0,12% и торгуется на уровне $1,0694 по сравнению с $1,0681 на закрытие сессии в среду, евро прибавляет около 0,1%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,28/90,63 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки упал на 21 копейку, средний курс продажи упал на 13 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 88-87,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 90,2-90,3 рубля за доллар.

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