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Мурманская область. Арктика (16+)17.12.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются, курс доллара США слабо растет к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром во вторник, сохраняя негативную динамику на худших, чем ожидалось, статданных из Китая.

Как отмечает finmarket.ru, негативным фактором для нефтяных котировок в понедельник стали статданные из Китая, усилившие опасения трейдеров в отношении спроса на нефть со стороны крупнейшего импортера топлива в мире. Розничные продажи в КНР в ноябре повысились на 3% в годовом выражении после роста на 4,8% месяцем ранее. Подъём был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, однако темпы повышения были минимальными с августа.

«Ралли на нефтяном рынке притормозили данные из Китая. Это случилось даже несмотря на то, что рынок ожидает рекордного мирового спроса, видит растущие риски новых санкций в отношении России и Ирана, а также форс-мажоров в Ливии», - отметил старший аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн.

Ключевым событием этой недели для мировых рынков станет последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как предполагается, регулятор снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Ожидаемое снижение ставки ФРС вкупе с недавними действиями других центральных банков могут поддержать рынок нефти, полагает Мария Агустина Патти из «Exness».

«Сочетание ограничений предложения и стимулирующей денежно-кредитной политики может в определенной степени улучшить перспективы рынка», - сказала она.

Курс доллара США слабо растет к евро и фунту стерлингов, стабилен к японской иене утром во вторник, трейдеры ждут итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Рынок видит почти 100-процентную вероятность снижения процентных ставок Федрезерва на 25 базисных пунктов на последнем в этом году заседании, которое завершится в среду. При этом аналитики полагают, что глава ФРС Джером Пауэлл даст сигнал о том, что в будущем процесс смягчения денежно-кредитной политики может замедлиться.

«Мы полагаем, что ставка будет снижена, но регулятор также подчеркнет, что экономика и инфляция все еще являются частью общей картины, и им придётся замедлить темпы снижения процентной ставки», - отметил Хуан Перес из «Monex USA».

Кроме того, в четверг будут обнародованы решения Банка Японии и Банка Англии. Участники рынка ожидают, что оба центробанка оставят неизменным курс денежно-кредитной политики.

Также на этой неделе свои заседания проведут ЦБ России, Швеции и Норвегии.

Евро по данным на 9.11 мск снизился на 0,11% до $1,0500 по сравнению с $1,0512 на закрытие торгов в понедельник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 100,03/106,18 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 63 копейки, средний курс продажи вырос на 50 копеек. Лучшие курсы покупки составили 103,2-103,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 102,69-102,79 рубля за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже утром во вторник, рубль понижается на фоне слабых колебаний на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,9075 рубля (+4,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,72 копейки выше уровня действующего официального курса.

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