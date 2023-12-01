Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются, курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам сессии в четверг, инвесторы продолжают оценивать итоги состоявшейся накануне встречи министров стран ОПЕК+.

Как пишет finmarket.ru, ОПЕК+ не стала менять официальные квоты по итогам завершившегося накануне заседания, при этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тысяч б/с, Кувейт - на 135 тысяч б/с, Казахстан - на 82 тысячи б/с, Алжир - на 51 тысячу б/с, Оман - на 42 тысячи б/с.

Россия продлит и углубит свои действующие ограничения на экспорт. До конца 2023 года действует ограничение в 300 тысяч б/с на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. Власти РФ объявили, что страна увеличит это сокращение еще на 200 тысяч б/с - до 500 тысяч б/с и продлит его на I квартал 2024 года, при этом на 300 тысяч б/с будут снижены поставки нефти, на 200 тысяч б/с - нефтепродуктов.

«Поначалу цены на нефть подскочили на новости о продлении и углублении сокращений нефтедобычи, однако инвесторы беспокоятся по поводу соблюдения странами ОПЕК условий сделки, а также по поводу роста мирового спроса на топливо», - написал директор по стратегии в «U.S. Bank Asset Management Group» Роб Хейуорт.

По данным Московской биржи, доллар США чуть снижался на старте торгов в пятницу. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 89,39 рубля (-6,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар усилил снижение, евро также незначительно дешевеет.

Рубль растёт к бивалютной корзине.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,2722 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подешевел на 18,03 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 8,78 копейки и составил 97,3147 рубля.

Тем временем к официальному курсу американская валюта подорожала на 69,03 копейки, евро - на 43,20 копейки.

Курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам, инвесторы оценивают обнародованные накануне статданные по американской экономике.