Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются, а курс доллара США опускается

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу. Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 5 декабря вместо 1 декабря и пройдёт в онлайн-формате.

«Рынок нефти продолжает сталкиваться с неопределенностью» в плане погодных условий, спроса и геополитических событий, сказал главный инвестиционный стратег «Saxo Markets» в Сингапуре Чару Чанана. «Вкупе с переизбытком предложения на рынке, это вызывает сомнения в том, что ОПЕК+ отменит добровольное сокращение добычи», - добавил он.

Как отмечает finmarket.ru, с начала недели Brent подешевела примерно на 3% за счет снижения геополитических рисков. Как сообщалось, Израиль достиг соглашения о прекращении огня с ливанским движением «Хезболла», что уменьшило вероятность перебоев поставок топлива из региона.

Курс доллара США умеренно опускается к евро и фунту, а также активно снижается в паре с японской иеной.

На доллар давят ожидания снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на декабрьском заседания. Рынок теперь оценивает такую вероятность в 66,5% по сравнению с 55,9% неделей назад.

Переоценке поспособствовали опубликованные в среду данные, что индекс потребительских цен (PCE) в Штатах в октябре увеличился на 2,3% в годовом выражении, индекс PCE Core (не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов) - на 2,8%. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами аналитиков, при этом их рост ускорился по сравнению с сентябрем, когда индекс PCE повысился на 2,1%, а PCE Core - на 2,7%.

Как стало известно в пятницу, розничные продажи в Японии в октябре увеличились на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Аналитики в среднем ожидали более значительного повышения - на 2,2%, сообщает «Trading Economics». Между тем безработица в стране в октябре повысилась до 2,5% по сравнению с 2,4% месяцем ранее, хотя аналитики не ожидали изменения.

Промпроизводство в Японии в прошлом месяце, согласно предварительным данным, увеличилось на 3% относительно сентября (при прогнозе в 3,9%). При этом в годовом выражении показатель вырос на 1,6%.

Евро по данным на 8.58 мск вырос к доллару на 0,16% - до $1,0569 по сравнению с $1,0552 на закрытие торгов в четверг.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 103,03/110,23 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 120 копейки, средний курс продажи упал на 92 копейки. Лучшие курсы покупки составили 106-105,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 107-107,1 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в самом начале торгов на Московской бирже, рубль снижается перед выходными днями. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,752 рубля (+2,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,67 копейки выше уровня действующего официального курса.