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Мурманская область. Арктика (16+)03.11.23 10:30

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются, доллар и евро дешевеют

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу после роста по итогам торгов накануне.

Как пишет finmarket.ru, позитивным фактором для рынка в четверг стало решение Федеральной резервной системы (ФРС) сохранить ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% по итогам второго заседания подряд. Федрезерв не стал исключать возможность её подъёма в декабре, но в целом риторика Центробанка была довольно мягкой.

Нефть подорожала на надеждах, что цикл подъёма процентных ставок в США завершился, при этом война в секторе Газа всё ещё продолжает оставаться фактором на рынке, отметил старший аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн.

Дополнительную поддержку котировкам накануне оказало ослабление доллара вслед за снижением доходности государственных облигаций США.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,2 рубля (-15 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает дешеветь, евро также снижается.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,1338 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подешевел на 21,62 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 28,88 копейки и составил 99,0337 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 3,92 копейки, евро подрос на 3,42 копейки.

Доллар США сегодня утром умеренно опускается в парах к евро и иене, слабо меняется к фунту стерлингов в ожидании данных по американскому рынку труда.

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