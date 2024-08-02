Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются, доллар США колеблется к основным мировым валютам
Сегодня утром цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются после резкого снижения днем ранее, вызванного слабыми статданными из США.
Как пишет finmarket.ru, вчера стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле опустился до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пунктов в июне. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение индекса до 48,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, он находится ниже этой отметки 20 месяцев из 21 и уже четвертый месяц подряд.
Слабые данные о деловой активности «усиливают опасения рецессии в США», сказал старший стратег «SIA Wealth Management» Колин Сизински.
Тем временем ОПЕК+ по итогам заседания накануне подтвердила текущие договоренности по объёмам сокращения добычи и также дала «бычий» для рынка среднесрочный сигнал о готовности при необходимости отказаться от наращивания добычи с октября текущего года.
Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) назначена на 2 октября.
В ходе сегодняшних торгов доллар США умеренно колеблется к основным мировым валютам, инвесторы оценивают решения центробанков и ситуацию в американской экономике.
По состоянию на 9.26 мск за евро давали $1,0805 по сравнению с $1,0791 на закрытие сессии в четверг, евро прибавил 0,13%.
Сегодня трейдеры ждут публикации отчёта об американском рынке труда, за которым внимательно следит Федеральная резервная система (ФРС). Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в США (без учёта сельскохозяйственного сектора) в июле выросло на 175 тысяч после подъёма на 206 тысяч месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,1%.
По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,46/89,82 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 34 копейки, средний курс продажи вырос на 49 копеек. Лучшие курсы покупки составили 87,1-87 рублей за доллар, лучшие курсы продажи 87,79-87,89 рубля за доллар.
Китайский юань немного повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль слабеет, корректируясь вниз после роста накануне. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7975 рубля (+2,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,57 копейки выше уровня действующего официального курса.