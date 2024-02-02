Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются, доллар США на старте торгов пошёл вверх

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу после падения днем ранее.

Как отмечает finmarket.ru, обе марки завершили торги четверга на минимумах за две недели на слухах о возможном перемирии между Израилем и ХАМАС.

По данным Московской биржи, доллар США рос на старте торгов в пятницу. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,6975 рубля. (+23 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 46,76 копейки выше уровня действующего официального курса.

Через час торгов доллар несколько снизил темпы роста, евро также растёт.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,5424 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар увеличился на 7,49 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 46,47 копейки и составил 98,3997 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 31,25 копейки, евро - на 95,88 копейки.