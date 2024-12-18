Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются, курс доллара США к основным мировым валютам стабилен

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в среду, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах нефти в США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали сокращение запасов в стране за неделю на 4,7 млн баррелей, тогда как рынок ожидал спада на 1,85 млн баррелей, сообщает «Trading Economics».

Официальные данные о нефтяных резервах будут опубликованы в 18.30 мск среды.

Как отмечает finmarket.ru, ФРС снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам последнего в этом году заседания, которое завершится в среду, полагает большинство аналитиков и участников рынка. Такое решение может поддержать спрос на нефть. Итоги заседания будут подведены в 22.00 мск.

Курс доллара США к основным мировым валютам стабилен утром в среду.

Евро по данным на 8.38 мск стоит $1,0501 по сравнению с $1,0493 на закрытие торгов во вторник.

Инвесторы ждут итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам последнего в этом году заседания, которое завершится в среду, полагает большинство аналитиков и участников рынка.

Эксперты полагают, что председатель ФРС Джером Пауэлл даст сигнал о возможном замедлении смягчения денежно-кредитной политики в будущем.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 100,37/105,88 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 59 копеек, средний курс продажи упал на 13 копеек. Лучшие курсы покупки составили 104-103,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 102,79-102,89 рубля за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже утром в среду, рубль понижается на фоне слабых колебаний на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,127 рубля (+5,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,57 копейки выше уровня действующего официального курса.