Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются, курс доллара США слабо меняется

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в среду после скачка накануне, вызванного ожиданиями продления ограничений на поставки нефти со стороны ОПЕК+.

Как пишет finmarket.ru, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча пройдут в ближайший четверг. Рынок ждёт, что ОПЕК+ отложит увеличение производства нефти, запланированное на январь, в связи с сохраняющимися опасениями сокращения глобального спроса.

«Вероятность ещё одного продления ограничений на добычу на I квартал практически полностью заложена в текущие котировки», - сказал аналитик брокерской компании «PVM» Джон Эванс.

Тем временем в следующую среду руководство Китая планирует начать закрытую ежегодную конференцию, в рамках которой будут намечены экономические задачи и планы стимулирования экономики на 2025 год, сообщает «Bloomberg» со ссылкой на источники. Участники рынка надеются, что власти КНР объявят новые меры стимулирования экономики, которые положительно скажутся на спросе на нефть в его крупнейшем импортере в мире.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов и умеренно повышается к японской иене.

Трейдеры продолжают следить за статданными из США в надежде спрогнозировать дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС).

Как стало известно накануне, количество открытых вакансий в Штатах в октябре увеличилось на 372 тысячи относительно предыдущего месяца и составило 7,744 млн. В сентябре, согласно пересмотренным данным, число составляло 7,372 млн, что было минимумом с января 2021 года, и аналитики в среднем прогнозировали рост показателя в октябре до 7,48 млн.

Ноябрьский отчёт по рынку труда США выйдет в пятницу. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что он укажет на рост безработицы в Штатах в ноябре до 4,2% с октябрьских 4,1% и на рост числа рабочих мест в стране на 200 тысяч.

Рынки также ждут публикации регионального обзора Федеральной резервной системы, который по цвету обложки называют «Beige Book» («Бежевая книга»). Он будет обнародован в среду, в этот же день на мероприятии в Нью-Йорке состоится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

По состоянию на 9.33 мск за евро давали $1,0516 по сравнению с $1,0509 на закрытие торгов во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 101,08/107,5 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 30 копеек, средний курс продажи упал на 23 копейки. Лучшие курсы покупки составили 104,4-104,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 105,64-105,74 рубля за доллар.

Китайский юань активно дешевеет в начале торгов на Московской бирже, рубль заметно подрастает на фоне укрепляющейся нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,3455 рубля (-9,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 20,9 копейки ниже уровня действующего официального курса.