Цены на нефть эталонных марок умеренно растут, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в пятницу после первого за пять сессий подъема накануне.

Как пишет finmarket.ru, поддержку ценам на нефть в четверг оказали данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - на 3,53 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 2 млн баррелей и падение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

Тем временем в пятницу стало известно, что темпы роста экономики Китая в третьем квартале замедлились до 4,6% с 4,7% кварталом ранее, однако превысили консенсус-прогнозы аналитиков на уровне 4,7%.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа.

«Волатильность котировок нефти сохраняется, пока рынок пытается оценить развитие событий на Ближнем Востоке», - отметила старший энергетический трейдер «CIBC Private Wealth Group» Ребекка Бебин.

Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в пятницу.

Статданные, опубликованные накануне, показали более резкое, чем ожидалось, сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в Штатах на прошлой неделе. Кроме того, темпы роста розничных продаж в сентябре превзошли прогнозы.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) накануне снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), отметив, что «дезинфляционный процесс продолжается в соответствии с ожиданиями».

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что инфляция в еврозоне, вероятно, вернётся на целевой уровень в 2% на устойчивой основе в течение 2025 года, а не к концу следующего года, как предполагалось ранее.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне в сентябре замедлилась до минимальных с апреля 2021 года 1,7% в годовом выражении с 2,2% в августе, сообщило в четверг статистическое управление Евросоюза.

Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 2,5% в годовом выражении после роста на 3% в августе, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и коммуникаций. Инфляция замедлилась впервые с марта и стала минимальной с апреля. Цены без учёта свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,4%, также минимальными темпами с апреля. Эксперты, однако, ожидали более существенного их замедления - до 2,3% с 2,8% в августе, по данным «Trading Economics».

По состоянию на 9.21 мск евро вырос к доллару на 0,10% и торгуется на уровне $1,0842 по сравнению с $1,0831 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,4/98,82 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 28 копеек, средний курс продажи упал на 14 копеек. Лучшие курсы покупки составили 96-95,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 96,8-96,9 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль дорожает на фоне роста цен на нефть и перед выходными днями. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,52 рубля (-2,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,87 копейки ниже уровня действующего официального курса.