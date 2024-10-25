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Мурманская область. Арктика (16+)25.10.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут, курс доллара США стабилен к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в пятницу после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Как пишет finmarket.ru, участники нефтяного рынка сохраняют оптимизм относительно возможного прекращения огня между Израилем и группировкой «ХАМАС», отметил старший аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн.

«Впрочем, пока за каждым падением цен на нефть на переговорах о прекращении огня следовал рост, поскольку «ХАМАС» едва ли намерен отдавать заложников или складывать оружие», - сказал он.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США в целом стабилен к основным мировым валютам, при этом долларовый индекс завершает в плюсе четвертую неделю подряд на ожиданиях более плавного смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом.

По состоянию на 9.20 мск за евро давали $1,0818 по сравнению с $1,0828 на закрытие сессии в четверг.

Тем временем пара доллар/юань торгуется около отметки в 7,1350 юаня, китайская валюта теряет порядка 0,15%. Народный банк Китая в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 700 млрд юаней ($98,25 млрд).

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,49/98,72 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 39 копеек, средний курс продажи вырос на 54 копейки. Лучшие курсы покупки составили 95,5-95,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 96,3-96,4 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу. Рубль дорожает перед заседанием Банка России по ключевой ставке и в рамках подготовки экспортёров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 28 октября, им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, НДД и страховые взносы. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,54 рубля (-0,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,52 копейки выше уровня действующего официального курса.

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Вупи Голдберг
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Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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