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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут, рубль меняется незначительно с учётом спокойного внешнего фона

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром во вторник, трейдеры оценивают перспективы глобального спроса на топливо и риски перебоев поставок с Ближнего Востока.

Как сообщает finmarket.ru, ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше, чем прогнозировалось ранее, удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне, оказывают давление на прогнозы спроса и выступают в качестве негативного фактора для нефтяных котировок, отметил редактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи в интервью «MarketWatch».

Между тем обнародованные в понедельник данные Федрезерва указали на то, что инфляционные ожидания потребителей в Штатах на ближайшие три года снизились до 2,4%, что стало позитивным сигналом для рынка, добавил Ричи.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в минувшие выходные заявил, что «развитие событий в секторе Газа движется к дипломатическому решению», что дало инвесторам новую надежду на спад напряжённости на Ближнем Востоке.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,42 рубля (+11 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешёл к слабому снижению, евро торгуется вблизи закрытия вчерашней сессии.

Рубль меняется незначительно с учётом спокойного внешнего фона.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,2251 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар снизился на 8,49 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился на 4,41 копейки и составил 98,2784 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 14,93 копейки, евро - на 12,72 копейки.

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