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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.25 10:30

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются, курс доллара США слабо меняется в парах к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно снижаться утром в четверг после того, как они достигли минимумов за две недели по итогам торгов накануне. Трейдеры следят за заявлениями президента США Дональда Трампа и данными о нефтяных запасах в Соединенных Штатах.

Как сообщает finmarket.ru, в последнее время настроение на нефтяном рынке скорее негативное «из-за неопределенности в отношении действий Трампа в первые дни после вступления в должность», сказала старший аналитик «Capital.com» Даниэла Хоторн.

Несмотря на усилия администрации Джо Байдена по отказу от ископаемого топлива, американские производители продолжают добывать рекордные объёмы нефти «на фоне повышенных цен их-за санкций в отношении российского экспорта», добавила она. «Это позволяет предположить, что свободных производственных мощностей сейчас не так много, что оказывает определенную поддержку ценам на нефть», - отметила Хоторн.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 19.00 мск в четверг, и опрошенные «S&P Global Commodity Insights» аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 300 тысяч баррелей, и ждут роста запасов бензина на 2,1 млн баррелей.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,77/103,48 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 44 копейки, средний курс продажи вырос на 36 копеек. Лучшие курсы покупки составили 101,2-101,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 101,69-101,79 рубля за доллар.

Китайский юань немного подрастает в самом начале на Московской бирже, рубль корректируется вниз после четырёх сессий роста подряд в рамках подготовки экспортёров к налоговому периоду января. Единый день уплаты налогов приходится на следующий вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,58 рубля (+3,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,57 копейки выше уровня действующего официального курса.

Курс доллара США слабо меняется в парах к евро и фунту стерлингов, умеренно укрепляется к японской иене утром в четверг.

В центре внимания мировых финансовых рынков находятся действия президента США Дональда Трампа в первые дни после вступления в должность.

Трамп уже заявил о возможном повышении пошлин на импортируемые товары из Китая, Мексики, Канады и ЕС, однако пока не подписал соответствующего указа, что вызвало умеренный оптимизм среди трейдеров, которые надеются, что новая администрация будет придерживаться более осторожного подхода к внешнеторговой политике.

Кроме того, участники рынка ждут первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. Аналитики в целом ожидают сохранения ключевой процентной ставки по итогам этого заседания.

Федрезерв будет удерживать ставку на прежнем уровне «в обозримом будущем», поскольку руководство регулятора ждёт большей ясности в отношении политики Трампа, заявил главный инвестиционный директор инвестфонда PIMCO Дэн Айвасин. «Многие ожидаемые меры могут быть весьма положительными для долгосрочного роста экономики и производительности труда», - сказал Айвасин в интервью «Financial Times», добавив, что в краткосрочной перспективе эти меры могут увеличить повышательное инфляционное давление.

Евро по данным на 9.07 мск стоит $1,0409 как и на закрытие торгов в среду.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,77/103,48 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 44 копейки, средний курс продажи вырос на 36 копеек. Лучшие курсы покупки составили 101,2-101,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 101,69-101,79 рубля за доллар.

Китайский юань немного подрастает в самом начале на Московской бирже, рубль корректируется вниз после четырёх сессий роста подряд в рамках подготовки экспортёров к налоговому периоду января. Единый день уплаты налогов приходится на следующий вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,58 рубля (+3,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,57 копейки выше уровня действующего официального курса.

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