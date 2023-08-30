Цены на нефть эталонных марок увеличиваются, а рубль начал день со снижения

Цены на нефть эталонных марок увеличиваются утром в среду после подъёма накануне, вызванного опасениями по поводу приближения урагана «Идалия» к побережью Флориды.

Как сообщает finmarket.ru, также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти, на минувшей неделе запасы нефти в Штатах рухнули на 11,5 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США перешёл к заметному росту утром в среду после спокойного начала торгов, рубль сменил нейтральную позицию и начал снижение, лишившись поддержки экспортёров после завершения налогового периода.

К 30-й минуте доллар поднялся до 95,99 рубля (+53,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 95,8211 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подрос на 36,36 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 35,84 копейки и составил 103,9934 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 11,41 копейки, евро прибавил 51,69 копейки.

Стоимость доллара в среду утром растёт по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, перед выходом макроэкономической статистики дня, свидетельствуют данные торгов.

В среду юань немного снизался, но оставался в узком диапазоне. Он почти не отреагировал на попытку властей Китая оживить проблемный сектор недвижимости за счёт понижения ставок по ипотечным кредитам.