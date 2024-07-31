Цены на нефть эталонных марок уверенно восстанавливаются, доллар США стабилен в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов

Цены на нефть эталонных марок уверенно восстанавливаются утром в среду после серьёзного падения днём ранее, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и неофициальные данные о запасах в США.

Как пишет finmarket.ru, глава политического бюро палестинского движения «ХАМАС» Исмаил Хания убит в Тегеране рано утром в среду, сообщило агентство «Mehr» со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Движение «ХАМАС» подтвердило гибель Хании и заявило, что он был убит в результате «вероломного сионистского налёта на его резиденцию в Тегеране».

Между тем обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 4,5 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 17.30 мск среды.

В среду рынок также ждёт итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в четверг - встречи ОПЕК+.

Доллар США стабилен в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов утром в среду.

Основное внимание трейдеров в среду направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в 21.00 мск. Пресс-конференция главы центробанка Джерома Пауэлла начнётся полчаса спустя. Федрезерв, как ожидается, сохранит базовую процентную ставку в текущем диапазоне 5,25-5,5% годовых, но подготовит почву для её снижения в сентябре.

Кроме того, на этой неделе проводит заседание Банк Англии. Его итоги станут известны в четверг.

Банк Японии повысил ключевую процентную ставку до 0,25% с 0-0,1% по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания, говорится в заявлении регулятора. Руководители центробанка единогласно выступили за такое повышение краткосрочной ставки по депозитам коммерческих банков. Эксперты не ожидали её изменения, по данным «Trading Economics».

Японский ЦБ также заявил, что сократит ежемесячные объёмы выкупа гособлигаций до 3 трлн иен ($20 млрд) в январе-марте 2026 года с нынешних 6 трлн иен для нормализации денежно-кредитной политики. С августа текущего года он будет размещать оферты на покупку пяти- и десятилетних бумаг на 400 млрд иен за сессию. Сейчас этот показатель составляет 400-550 млрд иен.

Пара евро/доллар по данным на 9.38 мск торгуется на уровне $1,0818 по сравнению с $1,0815 на закрытие сессии во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,94/88,28 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 133 копейки, средний курс продажи упал на 110 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 87,2-87,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 88,2-88,3 рубля за доллар.