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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.24 10:30

Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются после снижения накануне, доллар растёт, евро дешевеет

Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются утром в среду после снижения накануне.

Как пишет finmarket.ru, рынок продолжает оценивать заявления властей Китая, установивших на текущий год цель по темпам роста экономики страны в 5%. «Похоже, нефтяной рынок разочарован новостями о китайских целях роста, но на самом деле картина весьма и весьма позитивная, - приводит «MarketWatch» слова старшего рыночного аналитика «Price Futures Group» Фила Флинна. - Мы ожидаем, что спрос в США и остальном мире превзойдёт ожидания».

По прогнозам эксперта, спрос на нефть будет рекордным. Более того, во втором полугодии на рынке ожидается дефицит, говорит он, указывая на бэквордацию (когда более поздние контракты торгуются с дисконтом к ближайшим. – Ред.).

По данным Московской биржи, доллар США и юань немного растут утром в среду. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,75 рубля (+23 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 41,04 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Через час торгов доллар продолжил расти, евро дешевел.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,713 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подорожал на19,3 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 21,91 копейки и составил 98,4309 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 62,7 копейки, евро - на 64,91 копейки.

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