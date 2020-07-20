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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.20 10:30

Цены на нефть и коронавирус играют против рубля

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются на 0,6%, рынки оценивают перспективы по спросу на сырьё в свете статистики по заражениям коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

«Поскольку число случаев заражения COVID-19 в мире в сутки продолжает подниматься, а самые населенные штаты «солнечного пояса» США (крайнего юга страны. — Ред.) не показывают заметного успеха по сдерживанию пандемии, опасения по темпам восстановления после коронавируса ограничивают рост нефти», — считает старший стратег по мировым рынкам «Axicorp» Стивен Иннес, чьё мнение приводит агентство «Рейтер».

В США и в мире продолжают фиксировать рост числа случаев заражения коронавирусом, что сказывается на ожиданиях по восстановлению мировой экономики и перспективам по спросу на энергоносители.

За прошедшие сутки число новых заражений в Штатах составило 63,6 тысячи человек, согласно недавней статистике университета Джонса Хопкинса. В конце прошлой недели были зафиксированы рекордные 77 тысяч случаев. По данным ВОЗ, всего в мире считаются заболевшими коронавирусом более 14 миллионов человек.

Инвесторы также оценивают данные нефтегазовой компании «Baker Hughes», опубликованные 17 июля. Согласно её данным, за неделю, завершившуюся 17 июля, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на одну штуку, до 180 агрегатов. Это стало 18-м снижением подряд.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 71,9951 рубля. По отношению к последней сделке 17 июля доллар вырос на 12,26 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 28,12 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 23,19 копейки и составил 82,4319 рубля. К официальному курсу евро подскочил почти на 75 копеек.

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