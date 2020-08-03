Цены на нефть и курс рубля – «связанные одной цепью»

Мировые цены на нефть падают в понедельник утром, в то время как инвесторы оценивают соотношение спроса и предложения на нефтяном рынке после старта второго этапа ослаблений сокращения добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,55% — до 40,05 доллара за баррель.

С 1 августа ОПЕК+ перешла ко второму этапу ослаблений сокращения добычи нефти. Теперь объём сокращений составляет 7,7 миллиона баррелей в сутки вместо 9,7 миллиона ранее. Предполагается, что этот этап продлится до конца года.

«Инвесторов беспокоит вероятность переизбытка предложения, так как ОПЕК+ должен начать ослабление сокращений в этом месяце, а восстановление цен на нефть с рекордно низких уровней, вероятно, подтолкнет… США наращивать добычу», — сказал агентству «Рейтер» генеральный менеджер по исследованиям «Nissan Securities» Хироюки Кикукава.

Угрозу для спроса на нефть по-прежнему представляет ситуация с коронавирусом. Число случаев заражения продолжает расти. Так, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 18 миллионов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,5090 рубля.

По отношению к последней сделке 31 июля доллар подорожал на 8,90 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 1,08 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 6 копеек и составил 87,5402 рубля. Однако к официальному курсу евро вырос на 25,13 копейки.