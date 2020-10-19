Цены на нефть идут вниз, курс доллара - вверх

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на пессимизме вокруг состояния экономики Китая, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,46%, до 40,69 доллара за баррель.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, а также вторым по величине потребителем, поэтому нефтяные трейдеры с пессимизмом встретили публикацию данных о ВВП КНР. Рост ВВП Китая третьем квартале 2020 года составил 4,9%. Показатель оказался ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 5,2%.

Среди других факторов, влияющих на нефтяные цены в понедельник, агентство «Рейтер» выделяет также снижение китайскими нефтеперерабатывающими заводами темпов переработки сырья в сентябре, а также снижение страной импорта промышленных металлов.

Экономист «OCBC Bank» Хоуи Ли, которого цитирует агентство, назвал эти данные «разочаровывающими». «Вероятно, до конца дня, мы будем наблюдать снижение (котировок .— Ред.)», — отмечает аналитик.

Ключевым событием для нефтяного рынка 19 октября является заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Ожидается, что альянс обсудит ситуацию на рынке нефти и замедление темпов восстановления мирового спроса на «чёрное золото» на фоне начала второй волны пандемии коронавируса.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 77,9557 рубля. По отношению к последней сделке 16 октября доллар подрос на 1,82 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась почти на копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился почти на 7 копеек и составил 91,2992 рубля. К официальному курсу евро почти не изменился.