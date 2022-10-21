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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.22 10:30

Цены на нефть идут вверх, курс доллара умеренно растёт к большинству основных мировых валют

Цены на нефть растут утром в пятницу благодаря слухам о возможном ослаблении антиковидных ограничений в Китае.

Как сообщает finmarket.ru, позитивным фактором для нефтяного рынка стали новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Срок карантина может быть сокращен до 7 дней с текущих 10, написало агентство «Bloomberg».

Слухи об ослаблении ограничительных мер в Китае были восприняты инвесторами как сигнал о потенциальном сворачивании политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, что в свою очередь может подстегнуть темпы экономического роста и увеличения спроса на топливо в стране, пишет «The Wall Street Journal».

«Ожидалось, что Китай будет увеличивать импорт нефти, однако на спотовом рынке повышения активности со стороны второй по величине экономики мира не наблюдается, - отметил аналитик «StoneX Group» Гарри Альтэм. - Такие меры могут оживить экономику, страдающую от антиковидных ограничений, и стать спасательным кругом для испытывающих трудности авиаперевозчиков».

Ранее президент США Джо Байден принял решение высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR). «С учётом того, что это часть ранее объявленного масштабного высвобождения, влияние на рынок минимальное. Такая мера едва ли сможет нивелировать эффект от сокращения поставок со стороны ОПЕК+», - написал аналитик «ING» Уоррен Паттерсон.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов снижается к доллару и прибавляет против юаня и евро: инвалюты торгуются на 61,62 рубля, 8,43 рубля и 60,49 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.16 мск повышается на 22 копейки, до 61,62 рубля, юаня — снижается на 1 копейку, до 8,43 рубля, евро — также снижается, на 11 копеек, до 60,49 рубля.

Курс доллара утром в пятницу умеренно растёт к большинству основных мировых валют. Рынок продолжает оценивать новость об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Накануне она объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии, что влечет и её отставку с должности премьера, на которой она проработала всего 45 дней.

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