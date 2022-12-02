Цены на нефть колеблются слабо и разнонаправленно, а рубль переходит к снижению

Цены на нефть колеблются слабо и разнонаправленно на торгах в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом благодаря сигналам постепенного смягчения карантинных ограничений в Китае.

Как пишет finmarket.ru, в центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+, которое пройдёт в выходные, и рынок в основном ожидает, что государства организации примут решение сохранить неизменным уровень добычи, отмечает «Bloomberg».

С понедельника вступает в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти.

Кроме того, согласно одобренному G7 плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги морской транспортировки и страхования перевозок российской нефти, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного потолка.

В четверг The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС утвердить потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов сегодня переходит к снижению против доллара, теряет к юаню и к евро, при этом европейская валюта обновила максимум с июля – выше 65 рублей. Иностранные валюты торгуются около 61,51 рубля, 8,73 рубля и 64,83 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.15 мск повышался на 2 копейки — до 61,51 рубля, юань прибавлял 1 копейку — до 8,73 рубля, евро рос на 35 копеек — до 64,83 рубля. Минутами ранее евро обновил максимум с 7 июля, подскочив до 65,205 рубля на фоне закрепления на форексе выше 1,05 доллара – впервые с июня.

Доллар слегка снижался на Московской бирже на старте торгов в пятницу. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,4 рубля (-9 копеек к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 25,21 копейки выше уровня действующего официального курса.

По ходу торгов доллар развернулся к росту. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 61,545 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подрос на 5,5 копейки.