Цены на нефть меняются незначительно, а курс доллара снизился ниже 56 рублей

Цены на нефть меняются незначительно и разнонаправленно после активного роста накануне, после которого фьючерсы на сорт WTI завершили торги выше отметки 100 долларов за баррель. Рост цен накануне был вызван двумя главными факторами - оценкой участниками рынка итогов визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и падением курса доллара.

Как пишет finmarket.ru, Байден обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок и назвал эту дискуссию «позитивной», однако инвесторы посчитали, что страна не станет существенно увеличивать добычу и экспорт топлива. «ОПЕК+ продолжит контролировать нефтяные поставки, и одна страна не сможет определить размер поставок - по крайней мере именно такой посыл трейдеры получили от визита Байдена в Саудовскую Аравию», - отметил старший рыночный аналитик «AvaTrade» Наим Аслам.

Тем временем курс доллара, значительно выросший в последние недели на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), снизился в понедельник к основным мировым валютам, что оказало дополнительную поддержку нефтяным котировкам.

Курс евро к доллару во вторник утром опускается, рынки ожидают публикацию окончательной оценки инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

Позднее во вторник выйдет окончательная оценка годовой инфляции в еврозоне в июне. Аналитики полагают, что предварительная оценка, предполагающая рост цен на рекордные 8,6% год к году, будет сохранена. Одним из главных факторов роста цен в регионе стало удорожание энергоносителей.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов вторника укрепляется: доллар опускался ниже 56 рублей впервые с 5 июля, евро — по 56,7 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.11 мск снижался на 34 копейки, до 56 рублей и уже опускался ниже этой отметки, впервые с 5 июля. Евро дешевеет на 44 копейки, до 56,7 рубля.