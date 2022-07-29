Цены на нефть меняются незначительно и разнонаправленно, а доллар снижается к большинству основных валют, но не к рублю

Мировые цены на нефть в пятницу утром немного поднимаются без преобладания какого-то одного фактора, при этом и всю неделю они могут завершить в небольшом плюсе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как сообщает 1prime.ru, накануне вышла первая оценка министерства торговли США, где говорится, что ВВП страны во прошлом квартале опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчёте на год в первом квартале), и подтверждение этой оценки будет означать техническую рецессию.

«Рынок ищет компромисс между рисками рецессии, ведущими к разрушению спроса… и фундаментальным дефицитом предложения», — оценивает ситуацию управляющий партнёр «SPI Asset Management» Стивен Иннес.

Инвесторы также обратили внимание на сообщения СМИ, согласно которым страны ОПЕК+ на следующей своей встрече могут обсудить сохранение уровня добычи нефти или его небольшое увеличение. Заседание альянса пройдёт 3 августа.

А в это время курс доллара к евро и иене снижается, в то время как трейдеры продолжают реагировать на данные о возможной рецессии в американской экономике в прошлом квартале, свидетельствуют данные торгов. В целом с начала недели к евро доллар подешевел незначительно — на 0,07%, но к иене — более серьёзно, на 2,2%. В эти дни американская валюта в целом чувствовала себя неуверенно в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По данным Московской биржи, курс нацвалюты РФ в начале торгов пятницы умеренно снижается: доллар почти достиг 61 рубля, евро дороже 62 рублей. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.05 мск повышается на 9 копеек, до 60,91 рубля, евро — на 50 копеек, до 62,26 рубля.