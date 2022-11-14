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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.22 10:30

Цены на нефть меняются незначительно и разнонаправленно, рубль в начале торгов после снижения перешёл к росту против доллара

В четверг и пятницу нефть уверенно дорожала благодаря ожиданиям роста спроса в Китае в результате изменения политики властей страны по борьбе с COVID-19, а также новым мерам поддержки экономики.

Как пишет finmarket.ru, на прошлой неделе Пекин объявил о сокращении массового тестирования людей на коронавирус, а также о роспуске «карантинных лагерей». В субботу власти страны заявили, что планируют дальнейшие постепенные изменения, благодаря которым ковидные ограничения станут более сфокусированными, но не мягкими.

«Корректировка Китаем политики «нулевой терпимости» к коронавирусу даёт мощный сигнал нефтяному рынку», - отмечает аналитик «SPI Asset Management» Стивен Иннес.

Увеличение потребления нефти Китаем может совпасть по времени с сокращением предложения на рынке в связи с готовящимся вступлением в силу европейского эмбарго на импорт российской нефти и сокращением добычи ОПЕК+, отмечает агентство «Bloomberg».

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в минувшие выходные, что вступление в силу европейского эмбарго на закупку нефти в РФ 5 декабря «с большой вероятностью» вынудит Москву продавать часть нефти по цене, не выше потолка, установленного США и их союзниками, если Россия хочет избежать существенного сокращения нефтяного экспорта.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов после снижения переходит к росту против доллара, теряет к юаню и стабилен к евро: иностранные валюты торгуются около 60,47 рубля, 8,51 рубля и 62,21 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.06 мск снижался на 7 копеек, до 60,47 рубля, евро торговался без изменений около 62,21 рубля, юань прибавлял 4 копейки, до 8,51 рубля.

Минутами ранее доллар максимально повышался до 60,64 рубля. Через час торгов доллар перешел к снижению, евро также слабо дешевеет. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 60,3938 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар снизился на 14,37 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке уменьшился на 8,56 копейки - до 62,1194 руб.

Тем временем к официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 17,59 копейки, евро - на 57,78 копейки.

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