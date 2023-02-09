Цены на нефть меняются незначительно, курс доллара США снижается в паре с евро

Цены на нефть меняются незначительно утром в четверг после роста по итогам третьей сессии подряд накануне.

Как пишет finmarket.ru, в среду котировки Brent выросли до максимума с 27 января несмотря на данные об очередном увеличении запасов топлива в Соединенных Штатах.

По данным Московской биржи, курс доллара превысил 73 рубля впервые с 27 апреля 2022 года, курс евро закрепляется выше 78 рублей, следует из данных торгов.

Курс доллара расчётами «завтра» на 8.00 мск рос на 80 копеек — до 73,10 рубля. Юань дорожал на 10 копеек — до 10,77 рубля, евро — на 1,01 рубля, до 78,40 рубля.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается в паре с евро, инвесторы оценивают сделанные накануне заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС).