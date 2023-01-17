Цены на нефть меняются разнонаправленно, курс рубля продолжил снижение

Цены на нефть меняются разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Негативным фактором для нефтяного рынка являются сохраняющиеся опасения по поводу рецессии, пишет «Trading Economics».

Как пишет finmarket.ru, тем временем улучшение прогноза спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти, после снятия антиковидных ограничений и на фоне статданных о динамике ВВП в четвертом квартале, превзошедших прогнозы, оказывает котировкам поддержку.

Рубль в начале торгов снижается против доллара, юаня и евро: инвалюты торгуются около 68,69 рубля, 10,16 рубля и 74,33 рубля соответственно.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.02 мск повышался на 26 копеек — до 68,69 рубля, евро — на 31 копейку, до 74,33 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,16 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США незначительно снижается по отношению к евро и слабо дорожает в паре с японской иеной.