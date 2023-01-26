Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно, курс рубля почти не меняется и к доллару, и юаню

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно утром в четверг после незначительных колебаний накануне, трейдеры продолжают оценивать данные о запасах топлива в США.

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 533 тысячи баррелей, показали обнародованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики. Рост резервов зафиксирован по итогам пятой недели подряд. Товарные запасы бензина выросли на 1,76 млн баррелей, тогда как дистиллятов - уменьшились на 507 тысяч баррелей.

Опрошенные «Bloomberg» эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,6 млн баррелей. «Данные минэнерго отразили то, что рынок закладывал в котировки последние недели: растущая с конца декабря премия Brent по сравнению с WTI с приводит к росту экспорта, что ограничивает рост запасов, несмотря на слабую загруженность американских НПЗ», - отметил старший аналитик «DTN» Трой Винсент.

Инвесторы также оценивают риски рецессии в мировой экономике и перспективы спроса на топливо в Китае. «Маячащие опасения по поводу рецессии и ослабление надежд на «мягкую посадку» для экономики остаются негативными факторами для рынка, - сказал редактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи в интервью «MarketWatch». - В то же время оптимизм по поводу резкого восстановления спроса в Китае продолжит оказывать поддержку нефтяным котировкам в ближайшее время».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов четверга мало меняется к доллару и юаню, снижаясь на 1 копейку к каждой из валют, а евро укрепляется: американская валюта торгуется в районе 69,3 рубля, китайская – по 10,23 рубля, европейская – по 75,64 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.04 мск поднимается на 1 копейку — до 69,31 рубля, юаня – также на 1 копейку, до 10,23 рубля, евро — на 22 копейки, до 75,64 рубля.

26 января утром курс доллара США стабилен к евро и фунту стерлингов и слабо дешевеет к японской иене в ожидании первой официальной оценки динамики американской экономики в четвертом квартале прошлого года.

Активность торгов на валютном рынке может быть существенно ниже обычного из-за закрытия ряда азиатских бирж в связи с празднованием Нового года по лунному календарю и официального праздника в Австралии.