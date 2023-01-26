Студенты регионов СЗФО оценили качество образованияПусть маленькое чудо вновь случится с нашей помощью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.01.23 10:30

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно, курс рубля почти не меняется и к доллару, и юаню

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно утром в четверг после незначительных колебаний накануне, трейдеры продолжают оценивать данные о запасах топлива в США.

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 533 тысячи баррелей, показали обнародованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики. Рост резервов зафиксирован по итогам пятой недели подряд. Товарные запасы бензина выросли на 1,76 млн баррелей, тогда как дистиллятов - уменьшились на 507 тысяч баррелей.

Опрошенные «Bloomberg» эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,6 млн баррелей. «Данные минэнерго отразили то, что рынок закладывал в котировки последние недели: растущая с конца декабря премия Brent по сравнению с WTI с приводит к росту экспорта, что ограничивает рост запасов, несмотря на слабую загруженность американских НПЗ», - отметил старший аналитик «DTN» Трой Винсент.

Инвесторы также оценивают риски рецессии в мировой экономике и перспективы спроса на топливо в Китае. «Маячащие опасения по поводу рецессии и ослабление надежд на «мягкую посадку» для экономики остаются негативными факторами для рынка, - сказал редактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи в интервью «MarketWatch». - В то же время оптимизм по поводу резкого восстановления спроса в Китае продолжит оказывать поддержку нефтяным котировкам в ближайшее время».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов четверга мало меняется к доллару и юаню, снижаясь на 1 копейку к каждой из валют, а евро укрепляется: американская валюта торгуется в районе 69,3 рубля, китайская – по 10,23 рубля, европейская – по 75,64 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.04 мск поднимается на 1 копейку — до 69,31 рубля, юаня – также на 1 копейку, до 10,23 рубля, евро — на 22 копейки, до 75,64 рубля.

26 января утром курс доллара США стабилен к евро и фунту стерлингов и слабо дешевеет к японской иене в ожидании первой официальной оценки динамики американской экономики в четвертом квартале прошлого года.

Активность торгов на валютном рынке может быть существенно ниже обычного из-за закрытия ряда азиатских бирж в связи с празднованием Нового года по лунному календарю и официального праздника в Австралии.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в ИТ-сфере СЗФО: спрос на специалистов, зарплаты и требования
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Леся
26.01.23 00:55
Как можно попасть на тренинг 89095610040
Комментарий к новости:«Самореализация по-женски»: состоялся первый в этом году тренинг личностного роста в Центре занятости населения
niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Отряд». Художественный сериал, 12 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Налетай! В магазинах региона подешевели чёрный байховый чай, яблоки и картофель-PRO Валюту (16+)Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно, курс рубля почти не меняется и к доллару, и юаню-PRO Энергетику (18+)В 2022 году ТГК-1 снизила выработку электроэнергии на 1,2%, а объём отпуска тепловой энергии снизился на 1,8%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Министр обороны РФ утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика