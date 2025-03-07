Цены на нефть меняются слабо, курс доллара США снижается к евро и иене

Цены на нефть слабо меняются утром в пятницу и остаются у полугодовых минимумов на фоне тревог за мировую экономику и в ожидании увеличения предложения со стороны ОПЕК+.

Как сообщает finmarket.ru, накануне обе марки прервали серию снижений, длившуюся четыре сессии подряд, и в результате которой днём ранее их котировки падали до минимумов с 10 сентября прошлого года. Недельное падение может стать худшим с октября.

На нефть давят опасения, что агрессивная внешнеторговая политика президента США Дональда Трампа может привести к глобальной торговой войне и негативно отразиться на мировом спросе на топливо, пишет «MarketWatch».

Кроме того, ранее на этой неделе ОПЕК+ подтвердила свои планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.

«Недавнее подтверждение ОПЕК+, что она намерена придерживаться своих планов по постепенному увеличению добычи нефти с апреля, совпало с сохраняющимися признаками ослабления мирового спроса на нефть, - отметила экономист «Capital Economics» Лили Миллард. - ОПЕК+ имеет достаточно пространства для маневра, чтобы изменить своё решение в будущем, но понижательные риски для нашего и без того слабого прогноза цен на нефть на конец 2026 года усиливаются».

Курс доллара США слабо меняется в паре с фунтом стерлингов, снижается к евро и иене в ожидании статданных по американскому рынку труда.

Сегодня Минтруд США обнародует февральский отчёт, за которым будут пристально следить инвесторы и руководители Федеральной резервной системы (ФРС). Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что отчёт укажет на рост числа рабочих мест в американской экономике (без учёта сельскохозяйственного сектора) на 160 тысяч в феврале после прироста на 143 тысячи в январе, а также на сохранение безработицы на уровне 4%.

Тем временем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер накануне сказал, что Федрезерву стоит взять паузу на мартовском заседании и дождаться новых данных о состоянии американской экономики, которые могут подтвердить или опровергнуть сигналы ослабления роста.

Похожее мнение выразил и глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. По его мнению, реальный масштаб последствий мер, принимаемых президентом США Дональдом Трампом во внешнеторговой сфере, будет понятен только через несколько месяцев.

Евро по данным на 9.24 мск стоил $1,0818 по сравнению с $1,0785 на закрытие торгов в четверг, то есть прибавил около 0,31%.

Накануне Европейский центральный банк ожидаемо снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов, при этом отметив, что «денежно-кредитная политика становится существенно менее ограничительной».

Глава ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула, что у регулятора нет чётко определенного плана относительно дальнейшей траектории ставок и решения будут приниматься на каждом конкретном заседании, но допустила, что центробанк возьмет паузу в снижении ставок, если данные будут оправдывать такой шаг.

Рынок воспринял такие итоги заседания ЕЦБ как сигнал о том, что цикл снижений процентных ставок, в рамках которого они опустились на 150 б.п. менее чем за год, может вскоре завершиться.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,25/95,2 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 53 копейки, средний курс продажи вырос на 95 копеек. Лучшие курсы покупки составили 91,1-91 рубль за доллар, лучшие курсы продажи 91,99-92,09 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль немного дешевеет на фоне стабильной ситуации на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,3145 рубля (+4,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,53 копейки выше уровня действующего официального курса.