Цены на нефть меняются слабо, рубль немного снижается к бивалютной корзине

Цены на нефть меняются слабо утром в среду после роста накануне, инвесторы продолжают следить за ситуацией в Красном море.

Как пишет finmarket.ru, накануне поддержку котировкам оказала напряженность в Красном море. Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все проходящие через него суда, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Атаки повстанцев приводят к задержкам поставок нефти и повышают стоимость транспортировки, однако степень влияния этого фактора на нефтяные котировки оценить сложно, заявил рыночный аналитик «City Index и FOREX.com» Фавад Разакзада, чьи слова приводит «MarketWatch».

По данным Московской биржи, доллар начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,7425 рубля (+40,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 65,55 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар замедлил рост, евро также умеренно дорожает.

Рубль немного снижается к бивалютной корзине в условиях отсутствия ярких стимулов к укреплению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,5726 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар увеличился на 23,26 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 33,80 копейки и составил 99,4105 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 48,56 копейки, евро - на 83,41 копейки.