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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.22 10:30

Цены на нефть начали подниматься, а курс доллара слабо снижается к евро и иене

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в четверг после резкого снижения накануне, уронившего котировки до минимумов с января на опасениях сокращения мирового спроса на топливо.

Как пишет finmarket.ru, столь резкое падение было вызвано опасениями дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и данными о сокращении импорта нефти в Китай.

«Мы видим, что делает с ожиданиями спроса на топливо сочетание укрепившегося до 20-летнего максимума доллара, политики «нулевой терпимости» к коронавирусу в Китае, почти гарантированной рецессии в Европе грядущей зимой и растущей вероятности глобальной рецессии», - отметил старший рыночный аналитик «DTN» Трой Винсент.

Тем временем Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило свой ежемесячный прогноз потребления нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году на 100 тысяч баррелей в сутки. Теперь управление ожидает, что глобальный спрос составит 99,53 млн б/с, что на 2,1 млн б/с больше, чем в 2021 году.

Ведомство также незначительно скорректировало прогноз спроса на нефть на 2023 год. По оценке «EIA», потребление увеличится до 101,5 млн б/с вместо ожидавшихся месяцем ранее 101,49 млн б/с.

А в это время курс доллара слабо снижается к евро и иене, дорожает к фунту, инвесторы ждут итогов сентябрьского заседания Европейского центрального банка и оценивают заявления членов руководства Федеральной резервной системы.

ЕЦБ, как ожидается, поднимет ключевые процентные ставки по итогам сентябрьского заседания сразу на 75 базисных пунктов (б.п.). ЕЦБ лишь однажды поднимал базовую ставку столь резко - спустя несколько дней после запуска евро в 1999 году, но тогда это было краткосрочной технической корректировкой, отмечает газета «Financial Times». Итоги заседания станут известны в 15.15 мск в четверг.

«В ЕЦБ не осталось «голубей», только умеренные и радикальные «ястребы», - отмечает главный экономист по европейским рынкам «Allianz SE» Катарина Утермёль.

Иена стала главной жертвой недавнего ралли доллара, поскольку японская валюта особенно чутко реагирует на подъём доходности долгосрочных американских гособлигаций, пишет «Investing.com».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов четверга снижается по отношению к обеим валютам бивалютной корзины ЦБ. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.12 мск повышается на 17 копеек, до 60,96 рубля, евро - на 38 копеек, до 60,79 рубля.

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