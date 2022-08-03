Цены на нефть не имеют яркой динамики, а курс доллара слабо растёт к основным мировым валютам

Мировые цены на нефть в среду утром в целом не меняются за счёт разнонаправленного действия ряда факторов, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, в среду утром цены на нефть не имеют яркой динамики на ряде факторов. Так, по статистике Американского института нефти (API), запасы этого сырья в США за неделю по 29 июля увеличились на 2,2 миллиона баррелей, хотя аналитики, наоборот, прогнозировали снижение на 0,4 миллиона.

Теперь инвесторы ожидают официальной статистики коммерческих запасов в США за прошлую неделю от минэнерго страны, которая будет опубликована вечером в среду. Аналитики при этом всё ещё ждут снижения запасов — на 0,6 миллиона баррелей.

Кроме того, трейдеры ожидают итогов заседания ОПЕК+. По данным СМИ, альянс может обсудить сохранение текущего уровня или незначительное увеличение добычи.

Курс доллара слабо растёт к основным мировым валютам. Трейдеры следят за отношениями США и Китая и оценивают заявления руководителей Федеральной резервной системы.

Накануне иена резко подорожала из-за спроса на защитные активы, подскочившего из-за нового витка напряженности в отношениях между США и Китаем. Во вторник вечером спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на предупреждения китайской стороны о нежелательности такого визита.

По данным Московской биржи, курс доллара в начале торгов среды растёт на 41 копейку, до 60,71 рубля, евро — на 44 копеек, до 61,69 рубля.