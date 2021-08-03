Цены на нефть не на стороне рубля

Мировые цены на нефть снижаются во вторник на фоне введения дополнительных ограничений на передвижения из-за распространения штамма COVID-19 «дельта», свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,06% — до 71,22 доллара за баррель.

На рынке нефти во вторник днём наблюдается негативная динамика, поскольку новые вспышки коронавируса в Азии привели к введению дополнительных ограничений на передвижение, в связи с чем спрос на топливо падает, сообщает 1prime.ru.

По словам аналитиков «CBA», которые приводит газета «Wall Street Journal», рост числа случаев очень заразного штамма Covid-19 «дельта» во всем мире, вероятно, останется серьёзной проблемой для спроса на нефть. «Ограничения мобильности, которые мы наблюдаем в некоторых частях Азии, особенно негативно сказываются на спросе на нефть, учитывая, что две трети мирового потребления нефти связаны с транспортировкой», — добавили эксперты.

Сегодня утром рубль, после попыток укрепления в первые минуты торгов, переходит к снижению, следует из данных Московской биржи. А в это же время доллар замедлил снижение к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.