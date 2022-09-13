Цены на нефть незначительно опускаются, курс рубля в начале торгов немного снижается

Цены на нефть сегодня незначительно опускаются после подъёма накануне. Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения снижения спроса в связи с жёсткими карантинными ограничениями в Китае. Евросоюз, тем временем, готовит план сокращения потребления энергоресурсов в условиях падения поставок газа из России.

«Мы не думаем, что можно ждать устойчивого ралли на рынке в ближайшем будущем, - говорится в обзоре экспертов «Morgan Stanley», который приводит агентство «Bloomberg». - Замедление роста во всех основных экономических блоках говорит в пользу ослабления спроса на нефть на некоторое время, и это уже находит отражение в рыночной статистике. Особенно важный вклад в это вносит Китай».

Как сообщает finmarket.ru, США подтвердили в понедельник, что не видят возможности скорого достижения соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает восстановление СВПД в ближайшее время маловероятным из-за позиции Тегерана. В минувшую субботу Германия, Франция и Великобритания выразили «серьёзные сомнения» в искренности Ирана в стремлении к возобновлению СВПД и предупредили, что позиция страны ставит под угрозу перспективы сделки.

Курс рубля в начале торгов вторника немного снижается к основным иностранным валютам: доллар торгуется в районе 60,39 рубля, евро – около 60,88 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.04 мск растёт на 15 копеек, до 60,39 рубля, евро — на 8 копеек, до 60,88 рубля, при этом юань торгуется у уровня предыдущего закрытия — 8,709 рубля.

Стоимость доллара к основным мировым валютам опускается во вторник утром, рынки ожидают публикацию данных по годовой инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.