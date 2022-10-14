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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.22 10:30

Цены на нефть незначительно повышаются, курс рубля в начале торгов пятницы поднимается к доллару

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть незначительно повышаются, но завершают неделю в минусе. Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) приведёт к спаду в американской экономике и ослаблению спроса на энергоносители.

Как пишет finmarket.ru, опасения рынка усилились после публикации накануне данных минтруда США, показавших более медленное, чем ожидалось, ослабление темпов инфляции. Теперь трейдеры ждут резкого подъёма ставки Федрезервом на каждом из двух оставшихся заседаний текущего года, отмечает «Bloomberg».

Поддержку рынку в четверг оказали данные минэнерго США о неожиданном и резком сокращении запасов дистиллятов в стране. Резервы на прошлой неделе снизились на 4,85 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их увеличения на 2 млн баррелей. Запасы нефти в стране выросли на 9,88 млн баррелей, бензина - на 2,02 млн баррелей.

«Трейдеры начинают серьёзно беспокоиться в связи со снижением запасов дистиллятов, учитывая, что приближается зимний сезон, - отмечает главный аналитик «The Price Futures Group» Фил Флинн, слова которого приводит «Market Watch». - Спад на рынке, обусловленный ожиданиями дальнейшего подъема ставки ФРС и укрепления доллара, сменился ростом в четверг, когда рынок осознал тот факт, что запасы дистиллятов находятся на опасно низком уровне».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов пятницы поднимается к доллару до 63,33 рубля, курс юаня подрастает до 8,69 рубля, евро без изменений — 62,74 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.07 мск снижается на 31 копейку — до 63,33 рубля, юаня — растёт на 1 копейку — до 8,69 рубля. С евро сделок пока не было.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, укрепляется к иене и фунту стерлингов. По состоянию на 9.13 мск пара евро/доллар торговалась на уровне $0,9783 по сравнению $0,9776 на закрытие предыдущей сессии.

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