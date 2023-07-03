Цены на нефть незначительно снижаются, доллар слабо меняется к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок незначительно снижаются в ходе торгов в понедельник после роста в пятницу, по итогам июня и снижения по итогам второго квартала. Для глобального бенчмарка Brent месячный рост стал первым с начала года, а квартальный спад - четвертым подряд, отмечает «MarketWatch».

Как пишет finmarket.ru, в последние недели поддержку нефти оказала новость о сделке ОПЕК+ и добровольное решение некоторых стран, включая Саудовскую Аравию, сократить добычу, сказал аналитик «StoneX» Фавад Разакзада. «Сокращение добычи означает, что спрос может существенно превзойти предложение, если члены ОПЕК+ будут соблюдать условия соглашения», - сказал он.

Тем временем число действующих буровых установок в Штатах на прошлой неделе снизилось на 8 единиц и составило 674, сообщила нефтесервисная компания «Baker Hughes». Показатель идёт вниз девять недель подряд, чего не наблюдалось с июля 2020 года.

В нефтяном секторе число буровых понизилось на 1 единицу и составило 545, опустившись до минимума с апреля прошлого года. Количество действующих установок для добычи природного газа упало на 6 единиц, до 124, обновив минимум с февраля 2022 года.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,08 рубля (-46,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар усилил снижение, евро также дешевеет. Рубль укрепился с учётом оптимизма на фондовых рынках.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,9598 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар снизился на 59,02 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» упал на 70,16 копейки и составил 97,0984 рубля.

Тем временем к официальному курсу американская валюта подорожала на 57,54 копейки, евро - на 1,08 рубля.

Доллар слабо меняется к основным мировым валютам в понедельник утром, следует из данных торгов. В США ожидается раннее закрытие перед выходным днём в стране во вторник, также на неделе будет опубликована важная статистика по рынку труда в стране.