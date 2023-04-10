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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.23 10:30

Цены на нефть незначительно снижаются, доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов

Сегодня цены на нефть незначительно снижаются после скачка на прошлой неделе вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

Как сообщает finmarket.ru, 8 марта биржи США и Европы были закрыты в связи с пасхальными праздниками. По итогам короткой прошлой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7%.

Внимание рынка на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, а также данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о снижении запасов как нефти, так и бензина, и дистиллятов в Штатах.

«Экономические статданные будут ключевыми для нефтяного рынка на этой неделе», - отмечает аналитик «Saxo Capital Markets Pte» Чару Чанана.

Недавнее решение о сокращении добычи рядом стран ОПЕК+ «было частично предназначено для того, чтобы выдавить «коротких» продавцов с нефтяного рынка, и цены на нефть, теперь, возможно, будут лучше отражать фундаментальные для рынка факторы», приводит слова эксперта «Bloomberg».

По данным Московской биржи, доллар США незначительно изменялся в начале торгов, рубль менялся слабо в условиях неоднозначной ситуации на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,22 рубля (+9,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,18 рубля ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 81,5269 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар вырос на 39,94 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 28,16 копейки и составил 89,1941 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 87,19 копейки, евро - на 1,10 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов, уверенно дорожает в паре с иеной. Курс евро к доллару в целом стабилен в понедельник утром, а иена дешевеет к американской валюте, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ожидают позднее на неделе важную макростатистику из США, протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и старт очередного сезона отчетности.

Китайский юань снизился в понедельник, после того как вышедшие в пятницу сильные данные по занятости в американской экономике повысили вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС. Инвесторы ждут выхода данных Китая, которые подадут новые сигналы о состоянии второй по величине экономики мира.

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