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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.23 10:30

Цены на нефть незначительно снижаются, курс доллара показывает слабую разнонаправленную динамику к евро и иене

Цены на нефть незначительно снижаются на фоне неопределенных перспектив спроса и сохраняющихся проблем с поставками сырья из Ирака.

Как пишет finmarket.ru, спрос на топливо в Азии ослабляется, и компании региона отмечают снижение маржи нефтепереработки. Это показывает, что надежды на быстрый подъём китайской экономики и увеличение спроса на нефтепродукты в стране пока не реализовались, отмечают эксперты.

Тем временем поставки нефти из иракского Курдистана по-прежнему приостановлены, и, по словам одного из авторов «Sevens Report Research» Тайлера Ричи, это является фундаментальным фактором, обеспечивающим поддержку нефтяному рынку в условиях слабого спроса.

В понедельник стало известно о дальнейшей отсрочке переговоров между властями Ирака, региональным правительством Курдистана и Турцией, «являющихся критически важными для возобновления поставок нефти с севера Ирака», отмечает Ричи, слова которого приводит «Market Watch».

В то же время сохраняющиеся опасения рецессии являются сдерживающим фактором для нефтяного рынка, который будет удерживать цены ниже отметки в $100 за баррель, говорит эксперт.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги в небольшом плюсе. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,4725 рубля (+14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар замедлил рост, евро дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 81,3980 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подрос на 6,80 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 43,97 копейки и составил 90,1697 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 12,35 копейки, евро - на 71,08 копейки.

Курс доллара во вторник утром показывает слабую разнонаправленную динамику к евро и иене, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы на этой неделе ожидают статистики по ВВП США, которая может дать сигнал по дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.

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